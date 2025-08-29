إعلان

الجيش اللبناني يتسلّم الدفعة الثالثة من السلاح الفلسطيني في المخيمات

02:41 م الجمعة 29 أغسطس 2025

الجيش اللبناني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

بدأت قوات الجيش اللبناني تنتشر عند مدخل مخيم برج البراجنة ببيروت لتسلم الدفعة الثالثة من السلاح الفلسطيني بالمخيمات.

ونشرت صحيفة "النهار" اللبنانية، مقطع فيديو عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، يظهر انتشار عناصر من الجيش عند مدخل المخيم.

وفي وقتٍ سابق من أول أمس الأربعاء، أعلن الجيش اللبناني، في بيان، تسلَّمَ كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني تنفيذًا لقرار الحكومة.

وجاء ذلك تنفيذًا لخطة سحب السلاح الفلسطيني التي بدأها الجيش اللبناني في 21 أغسطس الجاري، إذ تسلّم أسلحة ثقيلة ومتوسطة من حركة "فتح" في مخيم برج البراجنة في بيروت، وفقًا لـ"النهار".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش اللبناني مخيم برج البراجنة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- مصرع 3 عناصر خطرة في مداهمة أمنية بالشرقية
- البترول: إضافة بئرين جديدين علي خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا العميقة
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة