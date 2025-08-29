الجيش اللبناني يتسلّم الدفعة الثالثة من السلاح الفلسطيني في المخيمات

وكالات

بدأت قوات الجيش اللبناني تنتشر عند مدخل مخيم برج البراجنة ببيروت لتسلم الدفعة الثالثة من السلاح الفلسطيني بالمخيمات.

ونشرت صحيفة "النهار" اللبنانية، مقطع فيديو عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، يظهر انتشار عناصر من الجيش عند مدخل المخيم.

الجيش اللبناني ينتشر على مدخل مخيم برج البراجنة تمهيداً لتسلّم دفعة جديدة من السلاح pic.twitter.com/aeiwZsua0l — Annahar النهار (@Annahar) August 29, 2025

وفي وقتٍ سابق من أول أمس الأربعاء، أعلن الجيش اللبناني، في بيان، تسلَّمَ كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني تنفيذًا لقرار الحكومة.

وجاء ذلك تنفيذًا لخطة سحب السلاح الفلسطيني التي بدأها الجيش اللبناني في 21 أغسطس الجاري، إذ تسلّم أسلحة ثقيلة ومتوسطة من حركة "فتح" في مخيم برج البراجنة في بيروت، وفقًا لـ"النهار".