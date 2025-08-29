عقب الهجوم على كييف.. واشنطن تلمح إلى أن طرفي الحرب لا يريدان إنهاءها



واشنطن- (أ ب)

انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب موجة القصف الجوي التي شنتها روسيا على كييف أمس الخميس، والتي أسفرت عن مقتل 23 شخصا وألحقت أضرارا جسيمة بمجمع دبلوماسي أوروبي.

وقالت ليفيت إن ترامب "ليس سعيدا بهذه الأنباء، ولكنه ليس متفاجئا"، مشيرة إلى أن أوكرانيا شنت هجمات فعالة على صناعة النفط الروسي في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف ليفيت: "من المحتمل أن طرفي هذه الحرب ليسا مستعدين لإنهائها بأنفسهما.. ويريد الرئيس أن تنتهي ولكن قادة هاتين البلدين... يجب أن يريدا ذلك أيضا".

وأدان وزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، وبشدة، موجة القصف الجوي الروسي الكثيف على كييف، ودعوا إلى فرض المزيد من العقوبات على موسكو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم: "تظهر هذه الهجمات أن بوتين يسخر فحسب من أي نوع من الجهود التي تبذل من أجل السلام"، طبقا لـ(د ب أ).

وجاء ذلك لدى وصول كالاس إلى كوبنهاجن، عاصمة الدنمارك، للمشاركة في اجتماع يستمر يومين لوزراء دفاع وخارجية دول الاتحاد الأوروبي، السبع والعشرين.