الصين تعلق على إعادة فرض العقوبات الأوروبية على إيران: غير بناءة

وكالات

علقت وزارة الخارجية الصينية على إعادة فرض العقوبات الأوروبية على إيران، قائلة إنها خطوة "غير بناءة" وستعرقل حل الملف النووي الإيراني بالوسائل الدبلوماسية والسلمية.

ولفتت الوزارة، إلى أن القضية النووية الإيرانية تمر بمرحلة حرجة، مضيفة "ندعم السلام والحوار لإعادة هذه القضية إلى مسارها الصحيح".

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، أكدت الخارجية الصينية، أن الحوار والتفاوض السبيل الوحيد لحل الأزمة في أوكرانيا، داعية الأطراف المعنية إلى عدم التصعيد.

وأمس الخميس، فعّلت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، (الترويكا الأوروبية)، آلية "سناب باك" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذ اتهمت الدول الأوربية طهران بعدم وفائها بالتزاماتها بشأن برنامجها النووي.