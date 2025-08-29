إعلان

الصين تعلق على إعادة فرض العقوبات الأوروبية على إيران: غير بناءة

12:11 م الجمعة 29 أغسطس 2025

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

علقت وزارة الخارجية الصينية على إعادة فرض العقوبات الأوروبية على إيران، قائلة إنها خطوة "غير بناءة" وستعرقل حل الملف النووي الإيراني بالوسائل الدبلوماسية والسلمية.

ولفتت الوزارة، إلى أن القضية النووية الإيرانية تمر بمرحلة حرجة، مضيفة "ندعم السلام والحوار لإعادة هذه القضية إلى مسارها الصحيح".

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، أكدت الخارجية الصينية، أن الحوار والتفاوض السبيل الوحيد لحل الأزمة في أوكرانيا، داعية الأطراف المعنية إلى عدم التصعيد.

وأمس الخميس، فعّلت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، (الترويكا الأوروبية)، آلية "سناب باك" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذ اتهمت الدول الأوربية طهران بعدم وفائها بالتزاماتها بشأن برنامجها النووي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الصينية إيران الملف النووي الإيراني القضية النووية الإيرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة