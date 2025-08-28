بالفيديو.. لحظة تحطم طائرة إف 16 في بولندا ومصرع قائدها

تحطم طائرة إف 16 في بولندا

وكالات

أعلنت السلطات البولندية، الخميس، مصرع طيار مقاتلة من طراز F-16 تابعة لسلاح الجو البولندي، إثر تحطم طائرته أثناء مناورة تدريبية استعدادًا لعرض جوي في مدينة رادوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الطائرة سقطت على المدرج حوالي الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، آدم شلابكا، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مقتل الطيار، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول الحادث.

وبعد الحادث المأساوي، أعلن منظمو معرض رادوم الجوي، الذي كان مقرّرًا عقده نهاية هذا الأسبوع، إلغاء الفعالية بالكامل.

ولم تُعرف حتى الآن أسباب التحطم، فيما أكدت السلطات أن التحقيقات جارية.