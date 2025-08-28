مجلس الأمن يمدد مهمة قوات "اليونيفيل" في لبنان

وكالات

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع قرارًا يقضي بتمديد ولاية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" حتى نهاية عام 2026، على أن تبدأ بعدها عملية انسحاب منظم وآمن يمتد لمدة عام كامل.

وقال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، عمار بن جامع، إن هذا التمديد يُعد الأخير، مشددًا على أن وجود قوات "اليونيفيل" كان أساسيًا في ضمان الاستقرار بلبنان والمنطقة، ومشيرًا إلى دورها الكبير في تخفيف التوترات خلال العقود الماضية.

وتعود بداية عمل "اليونيفيل" إلى عام 1978، حيث أنشئت لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتسيير دوريات على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية. وفي عام 2006، عقب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، جرى توسيع مهامها لتشمل مساعدة الجيش اللبناني في إبقاء مناطق الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة.