إيران تلوّح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

05:51 م الخميس 28 أغسطس 2025

إيران

وكالات

صرّح مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، أن خطوة الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بتفعيل آلية العودة السريعة لفرض العقوبات على إيران تمثل "إجراءً غير قانوني ومؤسفًا"، مؤكّدًا أن طهران استخدمت جميع أدواتها لمنع هذه الخطوة.

وأضاف المسؤول، أن إيران تدرس في الوقت الراهن عدة خيارات للرد، من بينها تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مشددًا على أن بلاده "لن تتنازل تحت أي ضغط عن حقوقها".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عن رسالة أوروبية، أن دول الترويكا فعّلت بالفعل عملية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، مشيرة إلى أن هناك مهلة 30 يومًا لمحاولة حل القضايا العالقة أو التوصل لاتفاق جديد يكرّس التفاهم النووي الموقع عام 2015.

