وكالات

وجّه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، الأربعاء، رسالة مباشرة إلى الحكومة شدد فيها على ضرورة تجنيد جميع فئات المجتمع، بمن فيهم المتدينون، مؤكدًا أنه "من المستحيل قبول وضع لا تتحمل فيه كافة قطاعات المجتمع العبء".

وخلال جولة ميدانية في قطاع غزة برفقة قائد المنطقة الجنوبية ورئيس شعبة العمليات وقائد فرقة غزة، التقى زامير بالمقاتلين وأكد لهم أن "أمن إسرائيل يتطلب مشاركة كاملة من جميع شرائح الشعب"، مضيفًا: "هذا واجب مدني ووصية وطنية، وأدعو الجميع للتطوع والمساهمة بنصيبهم بالتساوي، فهذا هو النظام اليومي وعلينا جميعًا الاستجابة له".

واطلع زامير خلال الجولة على أنشطة لواء عتصيوني الاحتياطي واللواء الجنوبي في القطاع، مشيدًا بالجنود الذين مُددت فترة خدمتهم الاحتياطية في إطار توسيع الحملة العسكرية. وأوضح أن الجيش يخوض "معركة متعددة الأبعاد" ويعمل بقوة على جميع الجبهات، مع تركيز الجهد الرئيسي حاليًا على تعميق العملية في مدينة غزة.

وأضاف: "نحن مستعدون للعمل مجددًا في أي ساحة إذا لزم الأمر. التزامنا واضح: إعادة الأسرى، هزيمة حماس، وضمان عدم تكرار 7 أكتوبر".

وختم زامير مؤكدًا أن تضحيات جنود الاحتياط تشكل مصدر إلهام للإسرائيليين جميعًا، قائلًا: "المجندون والجنود النظاميون وعشرات الآلاف من جنود الاحتياط يضحون بحياتهم الشخصية وعائلاتهم من أجل أمن البلاد، وبفضلهم تقف إسرائيل شامخة في وجه أي عدو".