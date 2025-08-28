إعلان

مباحثات سعودية أوكرانية تركز على الجهود المبذولة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

10:33 ص الخميس 28 أغسطس 2025

الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز

background

الرياض- (د ب أ)

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه في الرياض الأربعاء، مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك الجهود المبذولة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الدفاع السعودي استعرض مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود المبذولة لحل الأزمة بما يحقق السلام والاستقرار، إضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تلقى في وقت سابق الأربعاء رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز الأزمة الروسية الأوكرانية مدير مكتب الرئيس الأوكراني
