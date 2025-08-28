المستشار الألماني يزور مقر البحرية الألمانية في روستوك

روستوك (ألمانيا)- (د ب أ)

يزور المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس مقر البحرية الألمانية في ميناء روستوك شمالي البلاد.

وعقب محادثات سرية في القيادة البحرية مع مفتش البحرية يان كريستيان كاك، يعتزم ميرتس زيارة المقر الوطني الجديد، المعروف باسم "قائد قوة مهام البلطيق"، الذي تأسس عام 2024 لمهام تخطيط العمليات والتدريبات البحرية، بالإضافة إلى قيادة القوات البحرية المعينة من قبل حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوقات السلم والنزاع والحرب.

وبعد المحادثات، يتوجه ميرتس على متن مروحية إلى فرقاطة "بايرن" المضادة للغواصات، حيث من المقرر القيام بجولة هناك.

ومن المقرر أن تقوم مجموعة من السفن البحرية بعد ذلك باستعراض قدراتها، من خلال عرض تدريبات في مجال الإمداد البحري والدفاع ضد هجمات الطائرات والغواصات.

ويبلغ قوام البحرية الألمانية حوالي 15 ألفا و300 جندي، وتعد أصغر فرع في القوات المسلحة الألمانية بعد القوات الجوية (28 ألف جندي) والقوات البرية (63 ألف جندي).