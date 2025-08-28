

وكالات

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن أوكرانيا في عهد إدارة جو بايدن كانت بمثابة ثقب أسود لاستنزاف للأموال، حيث كانت واشنطن تبذر الأموال دون خطة لحل الصراع الأوكراني.

أضاف فانس: "كنا نُبذر الأموال لحل مشكلة دون أي خطة حقيقية لحلها، لطالما كان ذلك يُحبطني".

وأوضح فانس في وقت سابق، موقف واشنطن من إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانياـ متابعا: "الرئيس كان واضحا تماما، لن يكون هناك وجود لقوات أمريكية على الأرض في أوكرانيا".

وأضاف فانس: "الحروب تنتهي في آخر المطاف، جميعها تنتهي بنوع من التفاوض، التفاوض لن يُجبر هذه الأطراف على الخروج من الباب. كل ما يمكنه فعله هو فتح الباب وطلب التفاوض بحسن نية".

وقال: "نحاول التفاوض قدر الإمكان مع كل من الروس والأوكرانيين لإيجاد حل وسط لوقف القتل. الرئيس يريد الانخراط بالطرق الدبلوماسية، هذه الحرب لا تؤثر على مصالح الولايات المتحدة بقدر أوروبا"، وفقا لروسيا اليوم.