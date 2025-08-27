إعلان

أكسيوس: كوشنر وبلير سيقدمان لترامب أفكارًا بشأن إدارة غزة

08:31 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

توني بلير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر، الأربعاء، إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، والمبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية توني بلير، سيشارك هو وجاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اجتماع اليوم بشأن غزة في البيت الأبيض.

وأكدت المصادر، أن بلير وكوشنر سيقدمان للرئيس ترامب في اجتماع اليوم أفكارا لخطة ما بعد الحرب في غزة، مشيرة إلى أنه سوف يتم التطرق إلى سبل زيادة المساعدات لغزة التي تشهد مجاعة، وكيفية حكمها دون وجود حماس في السلطة.

وأشارت المصادر، إلى أن توني بلير التقى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بالبيت الأبيض في يوليو الماضي يوم اجتماع ترامب مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن ترامب قال لأعضاء فريقه إنه لا يستطيع مشاهدة أحداث غزة بعد الآن ويجب إنها المأساة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ترامب غزة البيت الأبيض ستيف ويتكوف نتنياهو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان