إسرائيل تطالب دول بوقف تمويلها للجنة الدولية للصليب الأحمر

وكالات

طالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإبطال تقريرها بشأن المجاعة في غزة، مهددة بأنها إذا لم تفعل فستطالب تل أبيب الدول المانحة بوقف التمويل.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن إسرائيل تطالب الدول المانحة بوقف تمويل منظمة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي بعد إعلان المجاعة بغزة.

وقبل أيام، أعلنت الأمم المتحدة بشكل رسمي تفشي المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 281 فلسطينيا بينهم 114 طفلا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية ووكالة يونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمي، في بيان مشترك، أن ما يزيد عن نصف مليون فلسطيني في غزة عالقون في مجاعة، داعين إسرائيل إلى توفير الغذاء والإمدادات الطبية اللازمة.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقرير الأمم المتحدة بشأن إعلان المجاعة في قطاع غزة، واصفًا إياه بأنه "افتراء"، مضيفًا أن "التاريخ سوف يحكم على من ينشره".

وقال نتنياهو، خلال تصريحات إعلامية، إن التقرير الأممي تجاهل ما وصفه بـ"الخطوات الإنسانية" التي اتخذتها إسرائيل في غزة مؤخرًا.

كما انتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد نشرها تقريرًا يتهم إسرائيل بالتسبب في حدوث مجاعة داخل القطاع.

وادعى مكتب نتنياهو أن إسرائيل لا تنتهج سياسة تجويع في غزة، بل تعمل على منع المجاعة، مشيرًا إلى أنها سمحت بإدخال مليوني طن من المساعدات منذ بداية الحرب. وأضاف أن ما أسماه "حملة التجويع التي تقودها حماس" لن تثني إسرائيل عن "تحرير الأسرى والقضاء عليها"، داعيًا دول العالم إلى المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم جميعًا.