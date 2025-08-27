إعلان

إسرائيل تطالب دول بوقف تمويلها للجنة الدولية للصليب الأحمر

07:51 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

وزارة الخارجية الإسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

طالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإبطال تقريرها بشأن المجاعة في غزة، مهددة بأنها إذا لم تفعل فستطالب تل أبيب الدول المانحة بوقف التمويل.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن إسرائيل تطالب الدول المانحة بوقف تمويل منظمة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي بعد إعلان المجاعة بغزة.

وقبل أيام، أعلنت الأمم المتحدة بشكل رسمي تفشي المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 281 فلسطينيا بينهم 114 طفلا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية ووكالة يونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمي، في بيان مشترك، أن ما يزيد عن نصف مليون فلسطيني في غزة عالقون في مجاعة، داعين إسرائيل إلى توفير الغذاء والإمدادات الطبية اللازمة.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقرير الأمم المتحدة بشأن إعلان المجاعة في قطاع غزة، واصفًا إياه بأنه "افتراء"، مضيفًا أن "التاريخ سوف يحكم على من ينشره".

وقال نتنياهو، خلال تصريحات إعلامية، إن التقرير الأممي تجاهل ما وصفه بـ"الخطوات الإنسانية" التي اتخذتها إسرائيل في غزة مؤخرًا.

كما انتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد نشرها تقريرًا يتهم إسرائيل بالتسبب في حدوث مجاعة داخل القطاع.

وادعى مكتب نتنياهو أن إسرائيل لا تنتهج سياسة تجويع في غزة، بل تعمل على منع المجاعة، مشيرًا إلى أنها سمحت بإدخال مليوني طن من المساعدات منذ بداية الحرب. وأضاف أن ما أسماه "حملة التجويع التي تقودها حماس" لن تثني إسرائيل عن "تحرير الأسرى والقضاء عليها"، داعيًا دول العالم إلى المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم جميعًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الإسرائيلية اللجنة الدولية للصليب الأحمر المجاعة في غزة وقف تمويل اللجنة الدولية للصليب الأحمر إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية
بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر