إعلان

رئيس الأركان الإسرائيلي: هناك ساحات مستعدون للعمل فيها مجددا إذا لزم الأمر

07:36 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

إيال زامير عين آفي دوفرين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال جولة بقطاع غزة، الأربعاء، إن جهد جيش الاحتلال الرئيسي حاليا يركز على تعميق العمليات في مدينة غزة وملتزم بإعادة الأسرى والقضاء على حماس.

وأشار زامير، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوض معركة متعددة الساحات ويعمل بقوة في جميع الجبهات وهناك ساحات مستعد للعمل فيها مجددا إذا لزم الأمر.

وشدد زامير، على أن أمن إسرائيل يقتضي شراكة كاملة من جميع مكونات الشعب، داعيا الجميع إلى التجنيد والمساهمة بشكل متساو بمن فيهم اليهود المتدينين "الحريديم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال جولة بقطاع غزة تعميق العمليات في مدينة غزة إعادة الأسرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية
بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر