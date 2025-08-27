وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال جولة بقطاع غزة، الأربعاء، إن جهد جيش الاحتلال الرئيسي حاليا يركز على تعميق العمليات في مدينة غزة وملتزم بإعادة الأسرى والقضاء على حماس.

وأشار زامير، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوض معركة متعددة الساحات ويعمل بقوة في جميع الجبهات وهناك ساحات مستعد للعمل فيها مجددا إذا لزم الأمر.

وشدد زامير، على أن أمن إسرائيل يقتضي شراكة كاملة من جميع مكونات الشعب، داعيا الجميع إلى التجنيد والمساهمة بشكل متساو بمن فيهم اليهود المتدينين "الحريديم".