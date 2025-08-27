مسؤول إسرائيلي: سنفرض سيادتنا على الضفة الغربية في سبتمبر

وكالات

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود اليميني المتطرف بوارون، الأربعاء، إن إسرائيل ستفرض السيادة على يهودا والسامرة "الضفة الغربية" بالتوازي مع اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر.

ونقلت القناة 7 العبرية عن عضو المجلس المصغر آفي ديختر، أن فرض السيادة على المستوطنات بالضفة الغربية أمر مطلوب ويجب اتخاذ إجراءات.

وفي يوليو الماضي، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن الكنيست صادق على مشروع قانون يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن بأغلبية 71 عضوا.

وذكرت القناة 12 العبرية، مساء أمس الثلاثاء، أن الكنيست الإسرائيلي سيصوت الأربعاء على قرار لدعم إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن مشروع قرار دعم إحلال السيادة على الضفة قدمه أعضاء بالائتلاف الحاكم قبل عطلة الكنيست.