مصر وروسيا تحتفلان بمرور 82 عاماً على العلاقات الدبلوماسية

04:37 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

مصر وروسيا

وكالات

هنأت السفارة المصرية في موسكو، الشعبين المصري والروسي بمناسبة مرور 82 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات التي تستند إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2018، والروابط التاريخية المتينة بين الشعبين.

وأشارت السفارة إلى الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، والذي عكسته اللقاءات المتكررة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وما أكدتاه من إرادة مشتركة لدفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب.

كما أبرزت السفارة إسهام روسيا في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، منها مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، إلى جانب مشروعات أخرى ذات اهتمام مشترك.

واختتمت السفارة بيانها بالتأكيد على تقديرها للدور الذي تبذله وزارة الخارجية الروسية والمؤسسات المختلفة في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

مصر وروسيا العلاقات الدبلوماسية الرئيس عبد الفتاح السيسي
