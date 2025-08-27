وكالات

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة ارتكاب "جريمة تجويع ممنهجة" بحق سكان القطاع، مشيرًا إلى أن عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية ارتفع إلى 313 شهيدًا، بينهم 119 طفلًا.

وقال المكتب في بيان إن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر ومنع إدخال 430 صنفًا من الأغذية الأساسية إلى القطاع، موضحًا أنه خلال الشهر الماضي لم يُسمح إلا بدخول 14% فقط من احتياجات السكان.

وأضاف أن سياسة التجويع تستهدف الفئات الأشد ضعفًا، من بينهم الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تندرج ضمن "هندسة تجويع متعمدة" لإضعاف المجتمع الفلسطيني.

وحمل المكتب الإعلامي سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية، مطالبًا بوقف هذه السياسة فورًا والسماح بإدخال المساعدات الغذائية دون قيود.