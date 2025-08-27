إعلان

مقتل 6 عناصر من الجيش السوري جراء هجوم إسرائيلي بالمسيرات في ريف دمشق

02:05 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

مُسيرة إسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قتل 6 من عناصر الجيش العربي السوري، جراء استهدافات بالطائرات المسيرة الإسرائيلية بالقرب من مدينة الكسوة في ريف دمشق.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن جميع القتلى نتيجة الضربتين الإسرائيليتين اللتين طالتا موقعًا عسكريا هم من عناصر الفرقة 44، وبينهم قيادي على الأقل، فيما أُصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة.

وأشار إلى أن ذلك تزامن ذلك مع رصد تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.

ووثق المرصد السوري صباح أمس مقتل شاب جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، دون معرفة ما إذا كان الاستهداف قد تم بطائرة مسيرة أم بصاروخ، كما لا تزال دوافع الهجوم وأسبابه مجهولة.

أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، أمس الثلاثاء، بمقتل شخص جراء قصف إسرائيلي على قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، جنوب سوريا.

كما توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، في بلدة بيت جن بريف دمشق، وأطلقت النار باتجاه السكان من دون تسجيل إصابات.

وأدانت الخارجية السورية، في بيان الاثنين، التوغل العسكري الذي قامت به القوات الإسرائيلية في منطقة بيت جن بريف دمشق والسيطرة على تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المسيرة الإسرائيلية يف دمشق قتل 6 عناصر من الجيش السوري هجوم إسرائيلي بالمسيرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان