مقتل 6 عناصر من الجيش السوري جراء هجوم إسرائيلي بالمسيرات في ريف دمشق



وكالات

قتل 6 من عناصر الجيش العربي السوري، جراء استهدافات بالطائرات المسيرة الإسرائيلية بالقرب من مدينة الكسوة في ريف دمشق.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن جميع القتلى نتيجة الضربتين الإسرائيليتين اللتين طالتا موقعًا عسكريا هم من عناصر الفرقة 44، وبينهم قيادي على الأقل، فيما أُصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة.

وأشار إلى أن ذلك تزامن ذلك مع رصد تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.

ووثق المرصد السوري صباح أمس مقتل شاب جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، دون معرفة ما إذا كان الاستهداف قد تم بطائرة مسيرة أم بصاروخ، كما لا تزال دوافع الهجوم وأسبابه مجهولة.

أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، أمس الثلاثاء، بمقتل شخص جراء قصف إسرائيلي على قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، جنوب سوريا.

كما توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، في بلدة بيت جن بريف دمشق، وأطلقت النار باتجاه السكان من دون تسجيل إصابات.

وأدانت الخارجية السورية، في بيان الاثنين، التوغل العسكري الذي قامت به القوات الإسرائيلية في منطقة بيت جن بريف دمشق والسيطرة على تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ.