بطائرة مسيرة.. مقتل 3 جنود سوريين في ضربة إسرائيلية قرب دمشق



وكالات

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع السورية، أن 3 جنود سوريين قتلوا الثلاثاء في غارة شنّتها طائرة مسيرة إسرائيلية قرب العاصمة دمشق.

وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته، إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت أحد المساكن العسكرية التابعة للفرقة 44 في منطقة الحرجلي بناحية الكسوي بريف دمشق الغربي مما أدى لسقوط 3 ضحايا من عناصر الفرقة 44 التابعة للجيش السوري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية الثلاثاء إلى 4.

وأول أمس الإثنين، قالت سوريا، إن إسرائيل أرسلت 60 جنديا للاستيلاء على منطقة داخل الحدود السورية حول جبل الشيخ قائلة إن العملية تنتهك سيادتها وتشكل تهديدا جديدا للأمن الإقليمي.

ولم تعلق إسرائيل بعد على اتهام وزارة الخارجية السورية الذي يأتي في الوقت الذي يشارك فيه البلدان في محادثات بوساطة أمريكية بهدف تهدئة الصراع بينهما في جنوب سوريا، وفقا للغد.

وتأمل دمشق في التوصل إلى ترتيب أمني يمكن أن يمهد الطريق في نهاية المطاف لمحادثات سياسية أوسع نطاقا.

وقالت الوزارة، إن حادث الاثنين وقع بالقرب من قمة تل استراتيجي يطل على بيت جن، وهي منطقة في جنوب سوريا قريبة من الحدود مع لبنان.

وذكر سكان بالمنطقة أن إسرائيل اعتقلت ستة سوريين هناك.

والمنطقة معروفة بتهريب الأسلحة من قبل حزب الله اللبناني وكانت معظم التوغلات الإسرائيلية السابقة في محافظة القنيطرة الجنوبية.