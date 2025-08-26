إعلان

بعد تصريحات ترامب عن عدد الأسرى الأحياء بغزة.. نتنياهو: ليست المعلومات التي نعرفها

09:37 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة، إن "هذه ليست المعلومات التي نعرفها".

وكانت تصريحات الرئيس الأمريكي حول عدد الأسرى الأحياء في غزة، أثارت جدلا واسعا في إسرائيل؛ إذ رجّح أن عدد الأسرى الإسرائيليين الذين لا يزالون على قيد الحياة في غزة أقل من 20، من بين 50 أسيرا لا يزالون لدى حركة حماس.

وأشار ترامب خلال مؤتمر في البيت الأبيض، إلى أن أسيرين إسرائيليين آخرين ربما فقدا حياتهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسرى الإسرائيليين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أمواج البحر تُغلق شواطئ الإسكندرية بسبب "ملتم أغسطس" (فيديو وصور)
البكالوريا المصرية تنطلق 2025.. ووزير التعليم: نقلة جديدة للمرحلة الثانوية
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان