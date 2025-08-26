وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة، إن "هذه ليست المعلومات التي نعرفها".

وكانت تصريحات الرئيس الأمريكي حول عدد الأسرى الأحياء في غزة، أثارت جدلا واسعا في إسرائيل؛ إذ رجّح أن عدد الأسرى الإسرائيليين الذين لا يزالون على قيد الحياة في غزة أقل من 20، من بين 50 أسيرا لا يزالون لدى حركة حماس.

وأشار ترامب خلال مؤتمر في البيت الأبيض، إلى أن أسيرين إسرائيليين آخرين ربما فقدا حياتهما.