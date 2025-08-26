"قتلوا الأطفال والنساء".. الاتحاد الأوروبي يدين قصف مستشفى في السودان

وكالات

أدان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، قصف قوات الدعم السريع في السودان لمستشفى في الفاشر الذي أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وقال المتحدث في بيان اليوم: "صُدمنا بقصف قوات الدعم السريع لمستشفى في الفاشر ومقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء كانوا يحاولون الفرار من الحصار".

وجدد الاتحاد الأوروبي، دعوته لجميع الأطراف في السودان باحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وكانت قوات الدعم السريع قصفت مستشفى في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان، وخطفت 6 نساء وطفلين من مخيم للنازحين.

في سياق آخر، أدان المتحدث الرسمي باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أنور العنوني، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وخلال تصريحات صحفية، قال المتحدث الرسمي، إنه يجب حماية المدنيين والصحفيين في غزة بموجب القانون الدولي لانهم يعانون منذ فترة طويلة للغاية.