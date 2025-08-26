أكسيوس: اجتماع جنيف حول الملف النووي الإيراني ينتهي دون نتائج

وكالات

قبل خمسة أيام فقط من انتهاء المهلة التي حددتها القوى الأوروبية لإيران بشأن برنامجها النووي، انتهى مساء اليوم في جنيف اجتماع بين ممثلي إيران وكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي دون تحقيق أي نتائج ملموسة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لموقع أكسيوس الأمريكي.

وفقا لأكسيوس، فإن عدم إحراز تقدم في الاجتماع يزيد من احتمالية تحرك القوى الأوروبية خلال الأيام المقبلة لتفعيل آلية "سناب باك"، والتي تعني إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران.

القوى الأوروبية كانت قد أمهلت طهران حتى 31 أغسطس للموافقة على استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي. والسماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى المنشآت النووية المتضررة من الهجوم الإسرائيلي. إضافة إلى إتاحة الوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% داخل إيران.

في حال رفضت إيران هذه المطالب، ستقوم الدول الأوروبية بتفعيل آلية "سناب باك" وإعادة العقوبات الدولية.

وحسب مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع لأكسيوس والذي وصف بأنه "لم يكن كارثة"، لكنه لم يسفر عن أي تقدم يُذكر، موضحًا أن الوفد الإيراني لم يقدم أي مقترحات عملية بشأن خطوات محتملة للملف النووي.

مصدر آخر قال لأكسيوس: "الإيرانيون أعطونا القليل جدًا للعمل به، ما يجعل إعادة فرض العقوبات أمرًا شبه محسوم خلال أيام قليلة".

وبحسب المصادر، فإن الممثلين الأوروبيين سيرفعون تقاريرهم إلى وزراء خارجية بلدانهم، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن تفعيل آلية "سناب باك" من عدمه.