وكالات

انتقد حزب الله في بيان له اليوم، الموقف الأمريكي الذي عبر عنه "موفد الوصاية الأمريكية توم باراك بحق الإعلاميين ‏اللبنانيين في القصر الجمهوري، بعدما وصف سلوكهم بـ(الحيواني)"

وقال حزب الله، إنه "لم يتفاجئ أبدا بمنطق السفاهة والاستعلاء والغطرسة الأمريكية، ضد الإعلاميين ‏اللبنانيين"، مطالبًا "السلطة اللبنانية أن تبادر فورا ‏في استدعاء السفيرة الأمريكية وتوبيخها".

ومن جانبها، أعربت نقابة الصحفيين اللبنانية، عن استهجانها الشديد للطريقة التي تعاطى بها المبعوث الأمريكي توم براك مع الإعلام اللبناني، مؤكدة أن هذا الكلام "غير مقبول على الإطلاق، بل مستنكر جداً، ويمثل إهانة مباشرة لكرامة الجسم الإعلامي اللبناني".

وأضافت خلال بيان لها، اليوم: "إن هذا التصرف المستغرب والمرفوض شكلاً ومضموناً، يدفع النقابة إلى التوجه بنداء مباشر إلى السيد براك، كما إلى المسؤولين في الدبلوماسية الأمريكية عموماً، لتصحيح ما بدر عنه من خلال إصدار بيان اعتذار علني وصريح بحق الإعلام اللبناني والعاملين فيه".

وحذرت النقابة من أن عدم صدور اعتذار رسمي عن براك في أسرع وقت، قد يضطرها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، تبدأ بـ"دعوة الجسم الإعلامي إلى مقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأمريكي، كخطوة أولى على طريق التأكيد أن كرامة الصحافة والصحافيين في لبنان ليست رخيصة، ولا يحق لأي موفد مهما علت رتبته أن يتجاوزها أو ينال منها".

وختمت النقابة بيانها بالتشديد على أن احترام الإعلام هو جزء لا يتجزأ من احترام السيادة اللبنانية، وأن أي إساءة تُوجَّه إلى الصحافيين هي إساءة إلى لبنان بكل مكوناته.

وأثار المبعوث الأمريكي توماس براك، موجة جدل عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجه انتقادات تضمنت ألفاظا خارجة ضد صحفيين خلال مؤتمر القصر الجمهوري "بعبدا" في لبنان اليوم الثلاثاء.

وفي أثناء تلقيه الأسئلة الصحفية، وجّه براك حديثه إلى المراسلين قائلا: "سنحدد مجموعة من القواعد، أليس كذلك؟، كونوا هادئين للحظة".

ومع تتابع الأسئلة من الصحفيين، هدد براك بإنهاء المؤتمر الصحفي قائلا: "في الوقت الذي تبدأ فيه الأمور بالفوضوية والحيوانية سأغادر".

وأضاف براك: "إذا أردتم معرفة ما يحدث، فتصرفوا بتحضّر وبلطف وتسامح، كونوا صبورين، لأن هذه هي حقيقة المشكلة في المنطقة".