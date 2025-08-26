يسرائيل هيوم: إسرائيل تبحث صفقة شاملة لإنهاء الحرب بدعم أمريكي

وكالات

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم نقلاً عن مصدر إسرائيلي، قوله إن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يعمل على مقترح صفقة كاملة تتضمن أبعادًا سياسية لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن ديرمر يقود مفاوضات سياسية تتعلق بملفات غزة ولبنان وسوريا بدعم مباشر من الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر في تصريحات للصحيفة، أن الصفقة التي تبدي تل أبيب استعدادها لبحثها تتضمن إعادة جميع الأسرى وإنهاء الحرب.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن فريق تفاوض مصري متخصص – وليس رفيع المستوى – زار إسرائيل أمس، بهدف صياغة التفاصيل الفنية للمحادثات، وفي مقدمتها مسألة مكان انعقادها، مشيرًة إلى أنه حتى الآن، لم يُحدد مكان المفاوضات، غير أنه تم توضيح أنها هذه المرة لن تُعقد في مصر أو قطر.

وكان مسؤول إسرائيلي كبير قد صرّح للقناة 12 قبل أيام بأنه لا توجد خلافات جوهرية بين حماس وإسرائيل بشأن تفاصيل الصفقة، مضيفاً أن مسألة تنفيذها تقع على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحده.