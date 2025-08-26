تفشي مرض غامض في قاعدة عسكرية إسرائيلية بالنقب (فيديو)

وكالات

كشفت وسائل إعلام عبرية، إصابة عشرات الجنود في قاعدة "بيسلا" التابعة للدفاع الجوي الإسرائيلي في صحراء النقب، بعد ظهور أعراض قيء وإسهال عليهم خلال الأيام الأخيرة.

ووفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن نحو 40 جندياً و10 موظفين احتاجوا إلى رعاية طبية، بينما فتح الجيش تحقيقاً موسعاً لمعرفة مصدر التفشي.

الجنود وعائلاتهم تحدثوا عن أوضاع متردية في القاعدة، شملت تقديم وجبات فاسدة وانتشار الحشرات، إضافة إلى إغماء بعض الجنود بسبب الحرارة المرتفعة وغياب أجهزة التكييف، ما استدعى نقل عدد منهم إلى المستشفيات.

قال أحد الجنود للقناة 12 العبرية: "هذا أدنى مستوى يمكن للجيش الإسرائيلي أن يقدمه. الطعام مليء بالذباب والحشرات، وبعد دقائق قليلة من تناوله نُصاب جميعاً بالإسهال والقيء وكأنها حالة تسمم جماعي".

وتعكس هذه الحادثة مشكلات أوسع نطاقاً في منشآت الجيش الإسرائيلي، حيث أظهرت مقاطع مصورة من قواعد أخرى ظروفاً مشابهة، شملت طعاماً فاسداً وانقطاع الكهرباء والمياه في ظل موجة حر قاسية.

תמונות מחרידות: ימים ספורים לאחר הדיווחים על קריסות תשתית בבסיס סיירים בנגב - המראות חוזרים על עצמם. הפסקות חשמל ממושכות, תנאי היגיינה ירודים, אוכל מקולקל ותשתיות מתפוררות.



בסרטון : ג'וקים ופגר במטבח. pic.twitter.com/EcGMIoJN4O — מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) August 19, 2025

وفي بيانها، أكدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن جميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية، وأن معظم التدريبات جرى تعليقها لحين استكمال الفحوص الصحية وتحليل الأغذية والمياه، إلى جانب إجراء تحقيق وبائي شامل.