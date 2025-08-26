إعلان

مطالبات أوروبية بإجراءات صارمة ضد إسرائيل.. وإسبانيا تعلق: "متي سنتحرك"

12:09 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الاتحاد الأوروبي

وكالات

طالبت مجموعة تضم 206 سفراء ومسؤولين أوروبيين سابقين، الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات حازمة ضد إسرائيل، في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة واستمرار السياسات الاستيطانية.

ووفقاً لهيئة البث الأيرلندية، فإن الرسالة التي وقعها المسؤولون الأوروبيون جاءت احتجاجاً على بدء إسرائيل تنفيذ خطط لإفراغ مدينة غزة من سكانها، إلى جانب استمرارها في منع وكالة "الأونروا" من تقديم المساعدات الإنسانية.

كما أدانت الرسالة خطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية، معربة عن خيبة أمل من فشل الاتحاد الأوروبي في ممارسة ضغط حقيقي على تل أبيب.

وفي تعليق على الرسالة، قال وزير الخارجية الإسباني: "إذا لم نتخذ إجراءً جماعياً في ظل المجاعة، فمتى سنفعل؟".

مطالبات أوروبية إسرائيل مسؤولين أوروبيين سابقين الاتحاد الأوروبي
