كندا: نشعر بالفزع من القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في قطاع غزة

01:19 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025

قطاع غزة - أرشيفية

وكالات

نددت كندا بالقصف الإسرائيلي على مستشفى في غزة، الذي أسفر عن استشهاد 20 شخصا على الأقل بينهم 5 صحفيين، وتزعم إسرائيل أنها ملزمة بحماية المدنيين في منطقة القتال.

قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان: "تشعر كندا بالفزع إزاء القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة، الذي أسفر عن مقتل 5 صحفيين وعدد كبير من المدنيين، منهم رجال إنقاذ ومسؤولون صحيون، إن مثل هذه الهجمات غير مقبولة".

وقصف جيش الاحتلال، الإثنين، طواقم الدفاع المدني وصحفيين، في أثناء استهدافه مجمع ناصر الطبي بخان يونس، جنوبي قطاع غزة، وفقا للغد.

