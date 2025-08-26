إعلان

إسرائيل على صفيح ساخن.. خلاف قوي بين نتنياهو ورئيس الأركان بسبب غزة

12:11 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025

إيال زامير ونتنياهو

background

وكالات

كشفت القناة 13 العبرية رسالةً منسوبة لرئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، وجّهها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعا فيها إلى القبول بالخطة التي وافقت عليها حركة حماس، محذراً من أن أي عملية عسكرية واسعة في غزة قد تُعرّض حياة الأسرى للخطر.

وأثار التسريب حالة من الغضب داخل مكتب نتنياهو، حيث نُقلت أصوات تطالب بتعيين "قائد أعلى" يتجاوز صلاحيات رئيس الأركان، كما ناقش مكتب رئيس الوزراء خلال الليل إمكانية مطالبة زامير بتوضيح علني أو نشر نفي، إلا أن أي بيان رسمي لم يصدر حتى الآن من الجيش.

ومن جانبه كَذب مكتب نتنياهو تلك الأخبار قائلًا: "هذا إعلان كاذب لا أساس له، لدولة إسرائيل حكومة واحدة، وجيش واحد، ورئيس أركان واحد، الحكومة هي التي تحدد السياسة، فيما يلتزم الجيش ورئيس الأركان بتنفيذها".

وبحسب التسريب، أكد زامير أن الجيش وضع شروط الصفقة، فيما القرار النهائي بات بيد نتنياهو، مشيراً إلى أن العملية العسكرية لاحتلال غزة ممكنة، لكنها قد تدفع عناصر حماس إلى قتل الرهائن أو الانتحار معهم إذا شعروا بالخطر.

بنيامين نتنياهو إيال زامير الاحتلال الإسرائيلي احتلال غزة
