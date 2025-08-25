ترامب: أعتقد أننا سنغير اسم وزارة الدفاع الأمريكية.. ما الاسم الجديد؟

وكالات

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، اسمها السابق، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يتم إجراء هذا التغيير خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك."

قال ترامب للصحفيين من المكتب البيضاوي: "كما تعلمون، نُسمّيها وزارة الدفاع، ولكن فيما بيننا، أعتقد أننا سنُغيّر الاسم"، وأضاف: "إذا أردتم معرفة الحقيقة، أعتقد أننا سنحصل على بعض المعلومات حول ذلك قريبًا".

وأضاف الرئيس أنه كان "يتحدث إلى الناس" من أجل تغيير الاسم وأن "الجميع يحبون ذلك".

قال ترامب خلال اجتماع ثنائي مع رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ: "كان لدينا تاريخٌ حافلٌ بالانتصارات عندما كانت وزارة الحرب، ثم غيّرناها إلى وزارة الدفاع، هذا أمرٌ تافه، لا علاقة له ببلدكم، ولكنه أمرٌ أعتقد أنكم ستسمعون عنه أو ترونه خلال الأسبوعين المقبلين".

يذكر أنه قد طُرح اقتراح تغيير الاسم إلى وزارة الحرب، التي أصبحت وزارة الدفاع بعد عام 1947، عدة مرات من قبل، بما في ذلك اقتراح وزير الدفاع بيت هيجسيث، لكن لم يُكشف عن توقيت أو تفاصيل أخرى.