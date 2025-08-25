"لقد صٌدمنا".. ألمانيا تدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الألمانية الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مستشفى ناصر في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة إكس اليوم الاثنين: "لقد صُدمنا من استشهاد عدد من الصحفيين، وعناصر فرق الإنقاذ، ومدنيين آخرين جراء غارة جوية إسرائيلية على مستشفى ناصر في غزة"، وأكدت الوزارة أن هذا الهجوم يجب التحقيق فيه.

وأضاف البيان أن عمل الصحفيين لا غنى عنه من أجل تصوير الواقع المدمر للحرب في غزة، وتابع: "طالبنا الحكومة الإسرائيلية مرارًا أن تتيح للعاملين في الإعلام الوصول إلى المنطقة، وأن توفّر الحماية للصحفيين العاملين في غزة".

وبحسب ما أفاد به مستشفى ناصر الواقع في مدينة خان يونس جنوب القطاع، فإن الهجوم الذي شنّه الجيش الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 19 شخصًا، من بينهم خمسة صحفيين.