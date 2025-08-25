وكالات

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصّة "تروث سوشيال"، مقطع فيديو لمقابلة سابقة مع النائب الإيراني السابق علي مطهري، أكد فيها أن الهدف الأولي من البرنامج النووي الإيراني كان "إنتاج قنبلة نووية".

وظهر مطهري في الفيديو وهو يقول: "عندما بدأنا هذا النشاط النووي كان هدفنا بالفعل صناعة القنبلة، ولا مجال للمجاملة في ذلك. كان هذا هدف النظام بأكمله".

ولم يرفق ترامب أي تعليق مع المقطع، مكتفيًا بإعادة نشر التصريحات التي تثير جدلًا واسعًا حول نوايا البرنامج النووي الإيراني منذ انطلاقه.