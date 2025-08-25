إعلان

إطلاق نار في حرم جامعة ساوث كارولينا بالولايات المتحدة

03:13 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

وكالات

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم الإبلاغ اليوم الاثنين عن إطلاق نار في حرم جامعة ساوث كارولينا مجمع كولومبيا بمكتبة توماس كوبر.

ووصفت وسائل الإعلام منفذ عملية الإطلاق بأنه رجل أبيض يرتدي بنطالا أسود ولا يزال حرا طليقا.

وأصدرت إدارة الجامعة أوامر للطلاب بإخلاء المكان والبحث عن ملاذ آمن، وفقا لروسيا اليوم.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور للطلاب المذعورين الفارين من مطلق النار في الجامعة.

