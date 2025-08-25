إعلان

"أجسام غريبة تحلّق".. جدل واسع حول فيديو فضائي لنهر النيل

12:36 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

أجسام غريبة تحلّق.. جدل واسع حول فيديو فضائي لنهر

أثار مقطع فيديو سابق لتصوير فضائي لنهر النيل، أعاد نشطاء تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا كبيرا، حيث طرحوا تساؤلات حول ملاحظة شئ غريب في المقطع المصور.

وأشار نشطاء ممن تفاعلوا مع الفيديو، إلى ملاحظتهم ظهور أجسام وظلال غريبة بمناطق لا يجب أن تظهر فيها، ما أدى إلى انتشار المقطع المصور على نطاق واسع.

ويعود تاريخ نشر المقطع المصور، إلى 27 مايو 2021، حيث شاركه رائد الفضاء الروسي أوليج أرتيمييف عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، دون ذكر شئ عن ظهور أجسام أو ظلال غريبة في تلك المنطقة.

وحينذاك، كتب أرتيمييف في تعليقه على الفيديو باللغتين الروسية والإنجليزية: "ينبع نهر النيل من هضبة شرق أفريقيا ويتدفق للبحر الأبيض المتوسط، ليشكل دلتا بمساحة 24 ألف كيلومتر مربع".

نهر النيل محطة الفضاء الدولية تصوير فضائي لنهر النيل
