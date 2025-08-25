"أجسام غريبة تحلّق".. جدل واسع حول فيديو فضائي لنهر النيل

وكالات

أثار مقطع فيديو سابق لتصوير فضائي لنهر النيل، أعاد نشطاء تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا كبيرا، حيث طرحوا تساؤلات حول ملاحظة شئ غريب في المقطع المصور.

مقطع التقط من محطة الفضاء الدولية للحظة مرورها فوق نهر النيل والبحر الأحمر.



صاحب المقطع طرح سؤال قال فيه:

هل لاحظ أحد شيئاً هنا؟pic.twitter.com/yIToUogiPo — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 23, 2025

وأشار نشطاء ممن تفاعلوا مع الفيديو، إلى ملاحظتهم ظهور أجسام وظلال غريبة بمناطق لا يجب أن تظهر فيها، ما أدى إلى انتشار المقطع المصور على نطاق واسع.

بعد ان فحصت الفيديو اكثر من مره .

يظهر بشكل واضح " ظل محطة الفضاء الدولية " وهو يتحرك مع تحرك المحطة

وهو أمر لا ينبغي أن يحدث لجسم يرتفع 400 كيلومتر عن سطح الارض

فالظلال غير مرئية هكذا في ضوء النهار.



و هذا يشير إلى أن الفيديو تم تعديله أو انه معمول بتقنية الذكاء الاصطناعي… pic.twitter.com/SPVuJfGq2s — دافور (@Davoor2) August 23, 2025

ويعود تاريخ نشر المقطع المصور، إلى 27 مايو 2021، حيث شاركه رائد الفضاء الروسي أوليج أرتيمييف عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، دون ذكر شئ عن ظهور أجسام أو ظلال غريبة في تلك المنطقة.

وش الاشياء البيضاء هذي pic.twitter.com/OGAAcw6Yaz — بشــاير ୨ৎ (@B_sh93X) August 23, 2025

وحينذاك، كتب أرتيمييف في تعليقه على الفيديو باللغتين الروسية والإنجليزية: "ينبع نهر النيل من هضبة شرق أفريقيا ويتدفق للبحر الأبيض المتوسط، ليشكل دلتا بمساحة 24 ألف كيلومتر مربع".