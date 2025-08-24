العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس السيسي تتعلق بتعزيز العلاقات

الرياض - (د ب أ)

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد رسالة خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة في السعودية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي تسلم الرسالة خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم الأحد سفير مصر لدى المملكة إيهاب أبو سريع".

وأضافت "واس" ان الرسي والسفير أبو سريع استعرضا "خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وتأتي رسالة الرئيس السيسي اليوم الأحد بعد يومين فقط من لقائه مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في نيوم شمال غرب المملكة.

وكانت "واس" قد ذكرت أن ولي العهد السعودي استعرض خلال لقائه، في قصر نيوم، بحث مع الرئيس المصري العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين".