مسؤول إسرائيلي: الجيش سيتبع أسلوب "دمر كل شيء في غزة"

09:22 م الأحد 24 أغسطس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أكد قائد فرقة غزة السابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن الحديث عن سيطرة إسرائيل فوق وتحت الأرض بغزة بالحملة الأخيرة غير صحيح.

وأشار المسؤول العسكري الإسرائيلي، إلى أن حماس تعيد بناء الأنفاق وكلما طال البقاء زادت فرص شن هجمات ضد جيش الاحتلال، مؤكدا أن هدفي استعادة الأسرى وهزيمة حماس متناقضان.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي أمني سابق، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستطيع احتلال غزة لكن الكلفة ستكون هائلة للجانبين، موضحا أن الجيش سيتبع في غزة أسلوب دمر كل شيء أولا ثم التقدم ببطء.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس إسرائيل احتلال غزة
