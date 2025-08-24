الأونروا: إنكار المجاعة بغزة أبشع تعبير عن انعدام الإنسانية

وكالات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الأحد، إن المجاعة هي آخر مصائب أهل غزة وجحيم بكل المعاني وإنكارها أبشع تعبير عن انعدام الإنسانية.

وأكد لازاريني، أن الوقت حان لكي تسمح إسرائيل للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة دون قيود في غزة.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مديرة وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن الأطفال الفلسطينيين يواجهون مجاعة مروعة يجب التوقف عن النقاش وإدخال الطعام.

وأشارت مديرة اليونيسف، إلى أن الأطفال في غزة يقضون شهورا طويلة دون طعام كاف ولا يملكون طاقة حتى للبكاء، موضحة أن حوالي 28 طفلا في غزة أي ما يعادل قرابة صف دراسي كامل يموتون يوميا منذ بداية الصراع.