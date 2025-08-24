إعلان

الأونروا: إنكار المجاعة بغزة أبشع تعبير عن انعدام الإنسانية

07:55 م الأحد 24 أغسطس 2025

المجاعة بغزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الأحد، إن المجاعة هي آخر مصائب أهل غزة وجحيم بكل المعاني وإنكارها أبشع تعبير عن انعدام الإنسانية.

وأكد لازاريني، أن الوقت حان لكي تسمح إسرائيل للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة دون قيود في غزة.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مديرة وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن الأطفال الفلسطينيين يواجهون مجاعة مروعة يجب التوقف عن النقاش وإدخال الطعام.

وأشارت مديرة اليونيسف، إلى أن الأطفال في غزة يقضون شهورا طويلة دون طعام كاف ولا يملكون طاقة حتى للبكاء، موضحة أن حوالي 28 طفلا في غزة أي ما يعادل قرابة صف دراسي كامل يموتون يوميا منذ بداية الصراع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأونروا مجاعة غزة الاحتلال الإسرائيلي احتلال غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مرض نادر وقاتل ينتشر في غزة بسبب المياه.. والأطفال أكثر ضحاياه
بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس