الأونروا: نظام التعليم في قطاع غزة على شفا الانهيار الكامل

وكالات

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن نظام التعليم في قطاع غزة على وشك الانهيار الكامل، مؤكدة أن جميع مباني المدارس تضررت خلال الحرب.

وأضافت "الأونروا"، في بيان لها اليوم، أن 9 من كل 10 مدارس في غزة، بما فيها مدارس الوكالة، ستحتاج إلى إعادة بناء لتصبح صالحة للاستخدام مرة أخرى.

ومن جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف ما وصفته بـ"اختطاف سكان قطاع غزة" وتحريرهم من الإبادة والتجويع على يد إسرائيل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستوى الدولي بهدف حشد أوسع جبهة ضاغطة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.

وأشارت إلى أن تحركاتها مبنية على الإعلان الأممي بوجود مجاعة حقيقية في قطاع غزة، داعية الدول والمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوضع حد لهذه الأزمة.