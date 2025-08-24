إعلان

سائق أوبر يعتدي بوحشية على زبون ويسقطه فاقد الوعي في أمريكا "فيديو"

11:54 ص الأحد 24 أغسطس 2025

سائق أوبر يعتدي بوحشية على زبون ويسقطه فاقد الوعي

وكالات

أثار مقطع فيديو صادم الجدل في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة، بعدما وثّق لحظة اعتداء سائق "أوبر" على أحد الركاب داخل موقف سيارات، حيث وجّه له لكمة قوية أسقطته أرضًا فاقدًا للوعي.

الحادثة تحوّلت من طلب عادي لسيارة أجرة عبر التطبيق إلى مشهد عنيف، انتهى بنقل الضحية إلى المستشفى مصابًا بجروح دماغية وفقدان في الذاكرة.

وكشفت التحقيقات أن السائق كان يستخدم رخصة قيادة مزورة، الأمر الذي دفع الضحية ومحاميه إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة. وقال المحامي كينيث بيرغر: "إذا كان بإمكان مكتب محاماة اكتشاف هذا التزوير خلال أقل من 10 دقائق، فكيف تفشل شركة متعددة الجنسيات تملك مليارات الدولارات في ذلك؟".

من جانبها، شددت "أوبر" على أنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال العنف عبر منصتها، لكنها امتنعت عن التعليق على تفاصيل القضية الجارية.

