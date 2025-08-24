سائق أوبر يعتدي بوحشية على زبون ويسقطه فاقد الوعي في أمريكا "فيديو"

وكالات

أثار مقطع فيديو صادم الجدل في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة، بعدما وثّق لحظة اعتداء سائق "أوبر" على أحد الركاب داخل موقف سيارات، حيث وجّه له لكمة قوية أسقطته أرضًا فاقدًا للوعي.

الحادثة تحوّلت من طلب عادي لسيارة أجرة عبر التطبيق إلى مشهد عنيف، انتهى بنقل الضحية إلى المستشفى مصابًا بجروح دماغية وفقدان في الذاكرة.

Charleston County, SC: @Uber sued after illegal alien driver knocks out customer. pic.twitter.com/e9mljZlUZn — Illegal Alien Crimes (@ImmigrantCrimes) August 21, 2025

وكشفت التحقيقات أن السائق كان يستخدم رخصة قيادة مزورة، الأمر الذي دفع الضحية ومحاميه إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة. وقال المحامي كينيث بيرغر: "إذا كان بإمكان مكتب محاماة اكتشاف هذا التزوير خلال أقل من 10 دقائق، فكيف تفشل شركة متعددة الجنسيات تملك مليارات الدولارات في ذلك؟".

من جانبها، شددت "أوبر" على أنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال العنف عبر منصتها، لكنها امتنعت عن التعليق على تفاصيل القضية الجارية.