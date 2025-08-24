إصابات في قصف إسرائيلي على قطاع غزة



وكالات

قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الجنوبية لمدينة غزة، فيما تواصل القصف العشوائي على المدينة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وانفجرت قذيفة في وسط المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للهلال الأحمر الفلسطيني.

وتطلق الطائرات الإسرائيلية صواريخها باتجاه المنازل في عدد من المناطق، إذ أنه تم استهدف العديد من المنازل، الأمر الذي يصعّب تحديد عدد الضحايا بدقة.

ويستهدف الاحتلال التجمعات في المناطق الشمالية الغربية، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء السبت، مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتدمير وطرد المنظومة الصحية من مدينة غزة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المستشفى الأوروبي ليس بديلًا عن مستشفيات الشمال، وفقا للغد.