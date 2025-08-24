للقضاء على الجريمة والتشرد.. البنتاغون يعتزم نشر قوات عسكرية في شيكاغو



وكالات

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤولين مطلعين، أن وزارة الدفاع الأمريكية

"البنتاغون" تعتزم نشر قوات عسكرية في شيكاغو، في إطار سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقضاء على الجريمة والتشرد والهجرة غير الشرعية.

وأضافت الصحيفة، أن الخطة التي يجري العمل عليها منذ أسابيع، تتضمن عدة خيارات منها تعبئة ما لا يقل عن بضعة آلاف من أفراد الحرس الوطني اعتبارا من سبتمبر.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الجمعة، أن مدينتي شيكاغو ونيويورك ستشملهما الحملة الفيدرالية لمكافحة الجريمة، والتي تمّ في إطارها نشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن.

وقال: "سنجعل مدننا آمنة للغاية"، مضيفا: "أعتقد أنّ شيكاغو ستكون التالية، ثمّ سنساعد في نيويورك".

كان حكام 3 ولايات ينتمون للحزب الجمهوري، قد نشروا المئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، بناء على طلب إدارة ترامب، الذي وصف المدينة بأنها غارقة في الجريمة.

وأعلن ترامب، الأسبوع الماضي نشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن وأنه سيتولى مؤقتا إدارة شرطة المدينة التي يقودها الديمقراطيون للحد مما وصفه بحالة طوارئ تتعلق بالجريمة والتشرد.

وقال إنه سيقوم بدوريات في شوارع واشنطن مع الشرطة والجيش، بعد نشر قوات الحرس الوطني في عاصمة البلاد.

ونشر ترامب آلاف الجنود من الحرس الوطني والعملاء الاتحاديين في المدينة في تأكيد غير عادي للسلطة الرئاسية، متذرعا بما قال إنها موجة من جرائم العنف.

وأكد مسؤول أمريكي في مجال الدفاع، الجمعة، أن عناصر الحرس الوطني المنتشرين في واشنطن ضمن حملة لمكافحة الجريمة، سيبدأون قريبا حمل السلاح.