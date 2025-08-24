الرئيس الفنلندي: صبر ترامب بدأ ينفد بشأن التسوية الأوكرانية



وكالات

اعتبر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء الوضع المتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا بدأ ينفد.

وقال ستوب، إن هذا هو الانطباع الذي حصل عليه خلال محادثته مع ترامب.

وأضاف: "آخر مرة تحدثت فيها مع ترامب كانت ليلة الخميس، وكانت هناك علامات على أن الصبر بدأ ينفد".

وأعلن الرئيس الأمريكي الجمعة 22 أغسطس، أنه سيتخذ خلال أسبوعين قرارا مهما للغاية بشأن أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.