ماذا قال الرئيس اللبناني عن نية إسرائيل إنشاء منطقة عازلة في الجنوب؟



وكالات

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، لعضو الكونجرس الأمريكي السيناتور دارين لحود، أن لبنان لم يبلغ رسميا بما يتردد في وسائل الإعلام حول نية إسرائيل إنشاء منطقة عازلة في الجنوب.

وقال عون: "لبنان ينتظر الرد النهائي الإسرائيلي على الورقة التي حملها السفير توماس باراك الذي سيزور لبنان مع السيدة مورجان أورتيجوس الثلاثاء المقبل"، نافيا "أن يكون لبنان تبلغ رسميا ما تردد في الإعلام عن نية إسرائيل إنشاء منطقة عازلة في الجنوب".

وشدد الرئيس عون للسيناتور لحود والنائب في مجلس النواب الأمريكي ستيف كوهين والوفد المرافق في حضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون على "أهمية التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)".

وأشار إلى "خطورة إنهاء مهمتها في القريب قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب وإعادة الأسرى اللبنانيين وإنهاء انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دوليا واستكمال تنفيذ القرار 1701 بكافة مندرجاته".

ودعا عون الولايات المتحدة الأمريكية إلى "الاستمرار في دعم الجيش بالعتاد والتجهيزات اللازمة إضافة إلى دعم العسكريين ماديا نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها".

كما تطرق رئيس الجمهورية مع السيناتور لحود إلى العلاقات اللبنانية السورية، حيث أشار إلى اللقاءات التي تمت مع الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين اللبنانيين والسوريين.

ولفت إلى أن "وفدا سوريا يتوقع أن يزور لبنان قريبا للبحث في المسائل المشتركة وأبرزها ضبط الحدود وعودة النازحين السوريين وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وهنأ السيناتور لحود الرئيس اللبناني في بداية اللقاء على القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، مؤكدا على "جهوزية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساعدة لبنان على تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد وتفعيل النهوض الاقتصادي فيه".