مسؤول إسرائيلي: الجيش سيبدأ إجلاء الفلسطينيين من غزة بالأيام المقبلة

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصدر أمني، السبت، إن احتلال مدينة غزة سيبدأ بعد الانتهاء من تطويقها الذي سيستمر نحو شهرين.

وأشار المصدر الأمني، إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يريد أن يكون احتلال غزة بطيئا حفاظا على حياة الجنود ولتجنب المس بالأسرى، موضحا أن جيش الاحتلال سيبدأ في الأيام المقبلة العمل على إجلاء الفلسطينيين من غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو المستشفيات ومنظمات الإغاثة للبدء بإعداد خطط إجلاء في شمال غزة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة "إكس"، مقطعا يقول إنه مكالمة هاتفية بين من وصفه "بمسؤول صحي رفيع" في شمال غزة وضابط التنسيق الإسرائيلي للقطاع.

وأشار أدرعي، إلى ان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بمكالمات تحذيرية أولية مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال قطاع غزة، موضحا أن "الهدف: الاستعداد لتحريك السكان من مدينة غزة جنوبًا لحمايتهم".

وطالب ضابط التنسيق الإسرائيلي، بإعداد خطة إخلاء لمستشفيات شمال القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.