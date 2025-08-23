جانتس يدعو لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل لمدة عام ونصف

وكالات

طالب عضو مجلس الحرب الإسرائيلي المستقيل بيني جانتس، بتشكيل حكومة موحدة تستمر لعام ونصف العام حتى إعادة الأسرى وسن قانون للتجنيد ثم إجراء انتخابات.

ورد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على جانتس، قائلا: "رأينا الفرق بين الحكومة مع جانتس والحكومة بدونه في إيران ولبنان وسوريا ورفح".

وأضاف بن غفير: "لا لسياسات جانتس ولا لحكومة مركزية ولا لصفقات التنازل مع حماس ونعم للنصر المطلق".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، بأن وزير الدفاع الأسبق زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس يدرس الانضمام مجددا إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل تعزيز الأصوات المؤيدة لإبرام صفقة رهائن محتملة ووقف حرب غزة.

وبحسب التقرير، فإن خطوة جانتس تهدف إلى توفير شبكة أمان لإبرام صفقة مع حركة حماس، في حال انسحب وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، وهما من اليمين المتشدد، من الائتلاف الحكومي، بسبب معارضتهما الشديدة لأي صفقة تبادل.