آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع للمطالبة بوقف الحرب

09:34 م السبت 23 أغسطس 2025

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع للمطا

وكالات

خرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرة احتجاجية قبالة وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل للأسرى.

وأعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين تصعيد حراكها الشعبي غدا الأحد ويوم الثلاثاء، داعية للخروج في مظاهرات في كل أنحاء إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى.

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أن الحرب حققت أهدافها العسكرية وتم تدمير حماس، لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ما زال يدعي عكس ذلك.

وشددت عائلات الأسرى، على ضرورة إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى، مؤكدين أن بمقدور نتنياهو إبرام صفقة لإنهاء الحرب وإعادة كافة الأسرى في غزة لكنه يضع العراقيل أمام ذلك.

وأشارت عائلات الأسرى، إلى أن نتنياهو "يحكم علينا بحرب عبثية أبدية ويرسل جنودنا ليلقوا حتفهم في غزة"، مضيفة "علينا إجبار نتنياهو لأن يقبل بصفقة تنهي الحرب وتطلق سراح الأسرى".

وأوضحت عائلات الأسرى، أن حديث نتنياهو عن رغبته في التوصل إلى صفقة شاملة كذب فهو لم يقترح ذلك أبدا، مؤكدين أن عليهم وقف خطة احتلال غزة فورا والضغط من أجل إبرام صفقة.

