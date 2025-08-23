وكالات

قال القصر الملكي الهولندي في بيان، السبت، إن الملك فيليم ألكسندر قبِل استقالة أعضاء في الحكومة منتمين إلى حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، بينهم وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب، بعد إخفاقهم في التوافق على إجراءات ضد إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، أطلع الملك مساء أمس الجمعة، على نتائج الاجتماع الذي انتهى باستقالة عدد من الوزراء من الحكومة، قبل أن يصدر ألكسندر مرسوما ملكيا بإعفائهم من مناصبهم يوم 22 أغسطس، وفق ما ذكره موقع "سبوتنيك".

وإلى جانب وزير الخارجية، استقال أيضا وزير الشؤون الاجتماعية إيدي فان هيجيم، وزير التعليم إيبو بروينز، ووزير الداخلية جوديث أوترمارك، ووزير الصحة دانييل يانسن، فضلا عن 4 وزراء دولة.

وأكد رئيس الوزراء الهولندي،، في منشور عبر منصة "إكس"، أن حكومته تحترم قرار الوزراء بالاستقالة، لكنها في الوقت نفسه، تأسف على رحيلهم.

وقدّم وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب استقالته، مساء الجمعة، بعد إخفاقه في تمرير مشروع قانون من أجل فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدوانها على قطاع غزة، مشيرا إلى أن "أصبح يشعر بمحدودية قدرته على تنفيذ السياسات الضرورية بشكل مستقل"، قبل أن ينضم إليه وزراء حزبه.