عائلات الأسرى تطالب ترامب بأن يأمر نتنياهو بوقف الحرب

وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزةى، السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يضع العراقيل لمنع التوصل إلى صفقة ويتهم حماس بأنها هي التي ترفض ذلك.

وأشارت عائلات الأسرى، إلى أن نتنياهو يرسل الجنود الإسرائيليين ليلقوا حتفهم في حرب حققت أهدافها بالفعل، مؤكدة أن احتلال غزة معناه نسف المفاوضات وموت الأسرى.

وأوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن الضغط الشعبي وحده هو الذي سيعيد الأسرى، مشددة على أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لم يقدم أي اقتراح لصفقة شاملة.

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أنه يجب وقف احتلال غزة قبل أن يتسبب في مقتل جميع الأسرى، مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يأمر نتنياهو بإنهاء الحرب.