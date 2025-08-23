إعلان

أوكسفام: الوضع في غزة أصبح كارثيًا ومن المتوقع أن يتفاقم

05:00 م السبت 23 أغسطس 2025

المجاعة في غزة

وكالات

قال المتحدث الرسمي باسم منظمة أوكسفام الدولية، إن إعلان المجاعة بشكل رسمي في مدينة غزة يتماشى مع ما رأته على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه في حال فتح إسرائيل للمعابر يمكن مواجهة المجاعة داخل القطاع ولكن هذا لا يحدث.

وأكد المتحدث باسم أوكسفام، خلال تصريحات إعلامية، السبت، أن الوضع في غزة أصبح كارثي متوقعًا أن يتفاقم الوضع.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد الوفيات بسبب المجاعة، إلى 281 شهيدا، من بينهم 114 طفلا".

وقالت الوزارة في بيان لها، إن سجلت ثماني حالات وفاة جديدة بينهم طفلان بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

المجاعة في غزة احتلال غزة منظمة أوكسفام الدولية الوضع في غزة أصبح كارثيا الوضع في غزة من المتوقع أن يتفاقم ارتفاع عدد الوفيات بسبب المجاعة
