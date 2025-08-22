مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة

وكالات

طالب المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، بإدخال قوات حفظ سلام لغزة من أجل التأكد من دخول المساعدات لقطاع غزة.

وقال مايكل فخري، خلال تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تجوع الفلسطينيين في غزة ولهذا وصلنا للمجاعة، ونحتاج قوات حفظ سلام ترافق المساعدات نحو قطاع غزة.

وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة بشأن إعلان المجاعة في قطاع غزة، متحفظ في أرقامه والخبراء الذي صاغوه يعرفون ويقرون بذلك، داعيًا الدول العربية في المنطقة بفرض عقوبات على إسرائيل.

وأكد المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط القرارات والقوانين الدولية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة رسميًا وقوع المجاعة في غزة، في أول إعلان من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أنها نتيجة مباشرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية ومنعها الممنهج لإدخال المساعدات الغذائية.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر: "كان من الممكن تفادي المجاعة لو تمكنا من إدخال المساعدات الغذائية المتكدسة عند الحدود بسبب العرقلة الممنهجة التي تمارسها إسرائيل".

وأضاف: "إنها لحظة عار جماعي، وأعتقد أننا جميعًا نشعر بذلك بشكل من الأشكال".