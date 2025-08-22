زيلينسكي: لا يوجد أي اتصال مع روسيا بشأن محادثات السلام

(د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، إنه لا يوجد أي اتصال حاليا مع الجانب الروسي بشأن محادثات السلام المحتملة، حتى مع استمرار حواره مع الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وخلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته في كييف اليوم الجمعة، قال زيلينسكي إنه لا يريد وضع شروط لمحادثات السلام المحتملة مع بوتين لأنه قد يستخدمها كذريعة لمواصلة الحرب.

وقال روته في الفعالية ذاتها، إن هناك "درجتين" من ضمانات الأمن قيد البحث.

وأضاف أن الأولى هي جعل جيش أوكرانيا أقوى والثانية الحصول على ضمانات من الحلفاء.

وبدأت أوكرانيا العمل مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى على مقترحات لضمان أمن البلاد بعد الحرب.

وتصر روسيا على أن تكون جزءًا من أي ترتيب أمني قد يشمل الصين أيضا، وهو الأمر الذي استبعده زيلينسكي.