أوكرانيا تعلن إسقاط 46 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير أو تعطيل 46 طائرة مسيرة روسية من أصل 55 تم إطلاقها خلال هجوم جوي واسع النطاق خلال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم.

ووفقا لبيان نشرته قيادة القوات الجوية الأوكرانية على صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل، فقد بدأ الهجوم في الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي، وشمل طائرات هجومية من طراز "شاهد" وطائرات مسيّرة محاكية، أُطلقت من عدة مواقع داخل روسيا، بينها شاتالوفو، كورسك، ميليروفو، وبريمورسك-أختارسك، بالإضافة إلى منطقة هفارديسكي في شبه جزيرة القرم، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأوضحت السلطات الأوكرانية أن وحدات الدفاع الجوي، إلى جانب فرق الحرب الإلكترونية والمجموعات النقالة التابعة للقوات المسلحة، شاركت في صد الهجوم الذي استهدف مناطق متفرقة من البلاد.

يشار إلى أنه يتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.